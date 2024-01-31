شكرا لقرائتكم خبر عن الطيب عباس: نضع اللمسات النهائية لافتتاح المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور الطيب عباس؛ مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الهندسية بالمتحف، ويجرى حاليا وضع اللمسات النهائية استعدادا لافتتاحه الوشيك.

وجاء ذلك على هامش الندوة التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "المتحف المصري الكبير.. متحف القرن الحادي والعشرين"، بحضور الدكتور حسن سليم، أستاذ المصريات بجامعة عين شمس، وأدارتها الإعلامية آية عبدالرحمن.

وأشار كذلك إلى أنه تم وضع تمثال رمسيس الثاني ليرحب بزائري المتحف، وسيناريو العرض بالمتحف يحكي قصص الحضارة المصرية، موضحا أنه كان لدينا أكثر من 150 ألف قطعة أثرية في المخازن وغير معروضة فجاءت فكرة إنشاء متاحف جديدة لعرضها ومن بينها المتحف المصري الكبير.

وأوضح أن المساحة الكلية بالمتحف المصري الكبير500 ألف متر مربع، والافتتاح التجريبي هدفه اختبار الأنظمة المختلفة لإدارة المتحف للخروج بأفضل صورة.

أما الدكتور حسن سليم فقال إن هناك عبقرية في اختيار موقع المتحف المصري الكبير، فهو يواجه أهم آثر للحضارة المصرية وهي الأهرامات، ويحتوي على قطع أثرية متفردة تبدأ بالمسلة المعلقة، ثم تمثال الملك رمسيس الثاني، وكنوز الملك توت عنخ آمون بجانب المئات من القطع الأثرية الضخمة والفريدة.