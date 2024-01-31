شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة العرفة للاستثمار العقارى بقيمة 11.9مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، تنفيذ صفقة على شركة العرفة للاستثمار العقاري خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 119 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة وايت هيد للغزل بحجم تداول 174.4 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة عنتر ستيل لدرفلة الحديد بحجم تداول مليون سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.

وحسب التقرير اليومي، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.6 مليون سهم بقيمة 38 مليون جنيه عبر تنفيذ 66 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 8.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 153 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.968 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 8.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 245.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.56%، والعرب على 6.45%، واستحوذت المؤسسات على 27.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 44.7 مليون جنيه، 709.9 مليون جنيه، 763 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 522.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 305.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.81% ليغلق عند مستوى 28281 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 7.74% ليغلق عند مستوى 33920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.81% ليغلق عند مستوى 12040 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.84% ليغلق عند مستوى 6326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 8.87% ليغلق عند مستوى 8985 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.64% ليغلق عند مستوى 6591 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1458 نقطة.