شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بشركات توزيع الكهرباء لتأمين التغذية بسبب سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، جميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية و سقوط الأمطار ، و ذلك لتأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربية ورفع حالات الطوارئ على كافة المستويات بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة.

و حرصت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، وخاصة محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاة بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت.

كما حرصت شركات التوزيع على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي) بكل محطة صرف أو رافع صحي وجميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها.

وتنصح وزارة الكهرباء المواطنين بالإبتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم وخاصةً عند سوء سقوط الأمطار لما يمثله ذلك من خطورة بالغة، واستقبال الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية، حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.