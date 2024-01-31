شكرا لقرائتكم خبر «فاو» تناقش مع القطاع الخاص صياغة مستقبل نظم الأغذية الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومنتدى الأعمال (ثقة)، حوارا تفاعليا افتراضيا مع الجهات الرئيسة في القطاع الخاص؛ لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار، والمشاركة الجماعية في صياغة مستقبل نظم الأغذية الزراعية بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

ويأتي الحوار الذي يحمل عنوان (إشراك القطاع الخاص في تسريع تحويل نظم الأغذية الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا)، في إطار التحضيرات للدورة الـ37 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان يومي 4-5 مارس 2024.

وتعقد المنظمة شراكات قوية مع مؤسسات القطاع الخاص لخلق تدفقات استثمارية كبيرة، وتعزيز الابتكار والممارسات المستدامة مع التركيز على تطوير النظم الغذائية وتحويلها عبر جميع المراحل من الإنتاج إلى الاستهلاك لجعل هذه النظم أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة وقدرة على الصمود.

وقال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبدالحكيم الواعر، خلال الحوار: «يجب أن تؤدي مشاركاتنا المستقبلية مع القطاع الخاص إلى إحداث تحول، وأن يكون لها تأثير مستدام وقابل للقياس وفوائد واسعة النطاق لدعم إطارنا الاستراتيجي».

وأضاف «إنه سيكون أمام الأعضاء في المنظمة وواضعي السياسات فرصة أفضل لتحديد الإجراءات التي يحتاجونها لتحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة».

من جانبه، أشار كبير منسقي منظمة الأغذية والزراعة للشراكات مع القطاع الخاص كارلوس واتسون، إلى أن مشاركة القطاع الخاص ستكون عنصرا أساسيا في تحويل نظم الأغذية الزراعية والتنمية الريفية، مؤكدًا أن القوة الناشئة عن العمل معًا في إطار شراكات تحويلية هي في صميم مهمة المنظمة المتمثلة في بناء عالم خال من الجوع.

وشددت المنظمة على ضرورة إقامة شراكات فعالة وقنوات اتصال لسد الفجوة بين المستثمرين ومبادرات المنظمة، وأهمية إنشاء منصات اتصال شفافة وميسرة الوصول للقطاع الخاص ومنظمة الأغذية والزراعة للمشاركة والتعاون وتحديد فرص الاستثمار، كما أكدت أنه بالإمكان تهيئة بيئة تمكينية للمستثمرين وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل من خلال الدعوة إلى سياسات داعمة تشجع استثمارات القطاع الخاص في الزراعة المستدامة.