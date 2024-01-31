مؤسسة تأمين الاستثمار تتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة تأمين متعددة الأطراف للائتمان والمخاطر السياسية عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي أمس، على مشاركة استراتيجية لتقاسم المخاطر، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في كوت ديفوار.

وفي إطار هذا التعاون قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية بقيمة 194 مليون يورو، مدعومة بضمان ائتمان جزئي بقيمة 400 مليون يورو، أصدره بنك التنمية الأفريقي ضد مخاطر عدم السداد المرتبطة بقرض بقيمة 533 مليون يورو، قدمه بنك ستاندرد تشارترد إلى حكومة كوت ديفوار.

وسيستخدم هذا المبلغ لتمويل مجموعة من المشاريع البيئية والاجتماعية المؤهلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتعليم، والحد من التلوث ومكافحته، والحفاظ على التنوع البيولوجي الأرضي والمائي، والبنية التحتية الصحية، فضلا عن الاستخدام المستدام لإدارة المياه ومياه الصرف الصحي، وفقا للإطار المستدام لكوت ديفوار.

وتعد شراكة بنك التنمية الأفريقي مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات محورية لتوسيع نطاق برنامج ضمان الائتمان الجزئي للبنك لجذب التمويل اللازم من قبل ستاندرد تشارترد.

وسيحتفظ البنك بحصة قدرها 206 ملايين يورو (51.5%) من قيمة ضمان الائتمان الجزئي البالغ 400 مليون يورو، في حين ستغطي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات المبلغ المتبقي البالغ 194 مليون يورو، ولا تؤدي هذه الشراكة إلى تحسين ميزانية بنك التنمية الأفريقي من خلال تحويل جزء من التعرض إلى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات فحسب، بل يحافظ البنك أيضا على تعرض كبير متبقي، مما يدل على اتباع نهج متوازن لتقاسم المخاطر.

وعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي، الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية في هذه المبادرة المحورية، تعاون فعلي بين المؤسستين في تقاسم المخاطر، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون في الدول الأعضاء المشتركة، ويتماشى التعاون بين المؤسسات التنموية التي تقدم خدمات التخفيف من المخاطر في أفريقيا للتقليل من أخطار الاستثمارات وتعبئة الموارد للدول الأعضاء المشتركة في أفريقيا مع أهداف منصة الضمان المشترك لأفريقيا، التي يشارك فيها كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الأفريقي للتنمية.

وأوضحت نائبة رئيس بنك التنمية الأفريقي للشؤون المالية والمدير المالي هاساتو نسيلي، أن هذا القرض الذي ييسره بنك التنمية الأفريقي والمؤسسة الإسلامية يساعد لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات كوت ديفوار على إحراز مزيد من التقدم الكبير نحو الإسهام في أهداف التنمية المستدامة، وتحسين نوعية حياة الشعب الإيفواري بالنظر إلى عدد لا يحصى من التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها أفريقيا حاليا.