شكرا لقرائتكم خبر مليون مستخدم مسجل في البورصة العقارية و30 ألف مستفيد يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة العدل، عن ارتفاع عدد المستخدمين المسجلين في البورصة العقارية إلى أكثر من مليون مستخدم، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنصة أكثر من 30 ألف مستفيد يوميا.

وأوضحت أن عدد العمليات العقارية اليومية في البورصة وصل إلى 2000 عملية، فيما يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية أكثر من مليار ريال.

وتسهم البورصة العقارية في تحقيق السرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية ومن جانب آخر تحقق البورصة الشفافية وحرية العرض والطلب مما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.

كما تسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.

وتعد البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa)، مصدرا موثوقا للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.

البورصة العقارية:

مليون مستخدم مسجل في البورصة.

30 ألف مستفيد يوميا من المنصة.

عدد العمليات 2000 عملية عقارية يومية في البورصة.

مليار ريال متوسط قيمة التداول اليومية.

خدمات البورصة: