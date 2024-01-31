شكرا لقرائتكم خبر مليون مستخدم مسجل في البورصة العقارية و30 ألف مستفيد يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن عدد العمليات العقارية اليومية في البورصة وصل إلى 2000 عملية، فيما يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية أكثر من مليار ريال.
وتسهم البورصة العقارية في تحقيق السرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية ومن جانب آخر تحقق البورصة الشفافية وحرية العرض والطلب مما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
كما تسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.
وتعد البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa)، مصدرا موثوقا للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.
البورصة العقارية:
- مليون مستخدم مسجل في البورصة.
- 30 ألف مستفيد يوميا من المنصة.
- عدد العمليات 2000 عملية عقارية يومية في البورصة.
- مليار ريال متوسط قيمة التداول اليومية.
- إفراغ
- هبة
- بيع عقار مرهون
- الرهن العقاري
- نقل الرهن
- فك الرهن
- تحديث الصك
- إدراج عرض حر
كانت هذه تفاصيل خبر مليون مستخدم مسجل في البورصة العقارية و30 ألف مستفيد يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.