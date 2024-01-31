شكرا لقرائتكم خبر 11 مليارا صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بالربع الثالث 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة للربع الثالث من عام 2023م، نحو 17 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال، ليصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11 مليار ريال، وذلك وفقا لنشرت إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 762 مليار ريال في نهاية عام 2022م.

وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في عام 2022 نحو 123 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال، ليصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء أمس، نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م في المملكة، إضافة إلى نشرة الربع الثالث 2023م، والتي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات للمرة الأولى بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، أن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميا من الشفافية والحوكمة.

وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينا أنها ستمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على نتائج موثوقة تسهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.

واعتمدت المنهجية الجديدة بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.

وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.

ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرا جديدا كونه جزءا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.

