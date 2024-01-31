0.9 % انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، بنسبة 0.9% في 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وذلك بحسب التقديرات السريعة التي أجرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير أمس، الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 % في حين حققت الأنشطة غير النقطية نموا بمعدل 4.6 % إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1 %.

وأوضحت الهيئة أنه على مستوى الربع الرابع 2023، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضا بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الرابع 2022، متأثرا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموا بنسبة 4.3 %، و3.1 % على التوالي.

وتعرف الهيئة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

وبدأت الهيئة نشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتبارا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.