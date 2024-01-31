شكرا لقرائتكم خبر 0.9 % انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير أمس، الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 % في حين حققت الأنشطة غير النقطية نموا بمعدل 4.6 % إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1 %.
وأوضحت الهيئة أنه على مستوى الربع الرابع 2023، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضا بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الرابع 2022، متأثرا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموا بنسبة 4.3 %، و3.1 % على التوالي.
وتعرف الهيئة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
وبدأت الهيئة نشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتبارا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.
كانت هذه تفاصيل خبر 0.9 % انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.