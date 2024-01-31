أخبار البورصة اليوم الأربعاء 31-1-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 31-1-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 8.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 153 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.968 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 76 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 76 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، والكابلات الكهربائية المصرية، وليسيكو مصر، ومصر لصناعة الكيماويات، والتعمير والاستشارات الهندسية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وبنك كريدي اجريكول مصر، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقلعة للاستثمارات المالية، وبي انفستمنتس القابضة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وارابيا انفستمنتس هولدنج، وام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدلتا للسكر، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والعربية للصناعات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وطاقة عربية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وليسيكو مصر، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والملتقى العربي للاستثمارات، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والألومنيوم العربية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لحليج الأقطان، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والقاهرة للزيوت والصابون، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

وضمت قائمة الأسهم التي تم إيقاف تداولها: العبور للاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، وغاز مصر، وإيديتا للصناعات الغذائية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وجي بي كوربوريشن، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، ومصر بني سويف للأسمنت، والدولية للمحاصيل الزراعية، والإسماعيلية مصر للدواجن، والقاهرة للدواجن، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وجهينة للصناعات الغذائية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والشمس للإسكان والتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، واودن للاستثمارات المالية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والمالية والصناعية المصرية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وابن سينا فارما، واسيك للتعدين-اسكوم، والشرقية-ايسترن كومباني، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومدينة مصر للإسكان والتعمير.





البورصة تخسر 153 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 8.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 153 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.968 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 8.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 245.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.56%، والعرب على 6.45%، واستحوذت المؤسسات على 27.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 44.7 مليون جنيه، 709.9 مليون جنيه، 763 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 522.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 305.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.81% ليغلق عند مستوى 28281 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 7.74% ليغلق عند مستوى 33920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.81% ليغلق عند مستوى 12040 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.84% ليغلق عند مستوى 6326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 8.87% ليغلق عند مستوى 8985 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.64% ليغلق عند مستوى 6591 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1458 نقطة.

وصعدت أسهم 9 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 164 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وجولدن تكس للأصواف، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 3 ملايين سهم، 100 ألف سهم، 150 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 60 ألف سهم، 400 ألف سهم، 7 ملايين سهم، 288.1 ألف سهم، 170 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة شركتي قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 70.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتا بي انفستمنتس القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 573.4 ألف سهم، 2 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 8800 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد مليون سهم على التوالي.

أعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 2.5 مليون سهم بسعر 17 جنيهًا بقيمة إجمالية 42.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 1.6% إلى 6.4%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما باعت شركة ترافكو جروب انترناشيونال عدد 4.8 مليون سهم بسعر 17.03 جنيه بقيمة إجمالية 81.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 8.99% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 114.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 106.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 107%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 24.4 مليون جنيه مقارنة مع 8.4 مليون جنيه بنسبة نمو 292%.

فيما حققت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، إيرادات بلغت 202 ألف جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 150 ألف جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 34.6%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 69.3 مليون جنيه مقارنة مع 47 مليون جنيه خسائر بنسبة نمو 47.4%.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف-شيني، مجمل ربح قدره 16.048 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 مقابل مجمل خسارة قدره 7.024 مليون جنيه، وبلغ صافي الخسارة 46.9 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 46.5 مليون جنيه، ويرجع أرباح العام الماضي نتيجة بيع قطعة أرض للهيئة العامة للبترول بمبلغ 60.115 مليون جنيه.

مستشفيات كليوباترا

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، استثمار المجموعة 2 مليار جنيه في نفقات رأس المال النمو خلال 18 شهرًا، لإكمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع مستشفى سكاي في شرق القاهرة، وتوسعة مرافق كليوباترا أكتوبر في غرب القاهرة، بالإضافة إلى التوسعات في مراكز العيادات الخارجية.

الشمس للإسكان

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على تنمية قطعتي الأرض رقم 23،24 بمنطقة الخدمات المركزية بمدينة 6 أكتوبر بنظام المشاركة مع مطور عقاري، ولم يتم الانتهاء من اختيار المطور، وكذلك إحالة المذكرة المعروضة بشأن قطعة الأرض رقم (5) بلوم 25002 بمشروع جاردينيا الشمس بمدينة 6 أكتوبر إلى لجنة التطوير للدراسة والتوصية.