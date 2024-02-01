شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فبراير.. اتحاد الصناعات ينظم منتدى الأعمال المصرى التركى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد الصناعات المصري منتدى الأعمال المصري التركي بالتعاون مع مجلس المصدرين الأتراك في إطار برتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بهدف بحث سبل التعاون بين الطرفين وعقد لقاءات عمل ثنائية (B2B) وشراكات مستقبلبة بين عدد من الشركات التركية (مرفق) ونظيرتها المصرية يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

ووجهت الغرف الصناعية الدعوة للشركات المختلفة للمشاركة وحضور منتدى الأعمال المصري التركي المشترك وذلك للتوافق حول الصفقات التصديرية المختلفة وتبادل الخبرات بين الجانبين.