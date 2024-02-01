شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر الوسطى تتصدر أعلى الشركات فى سرعة إنهاء شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران بجهود شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين التى يرسلها الجهاز لهم فى شتى القطاعات و العمل على حلها بشكل جذري. وأرسل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خطاب شكر لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رافت شمعة، للاشادة بتعاون الشركة مع الجهاز خلال الفترة الماضية، خاصة وأن الشركة فى مقدمة شركات توزيع الكهرباء التى قامت بإنجاز الأعمال المتعلقة بالشكاوى الواردة للجهاز على أكمل وجه. الجدير بالذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تعد تقرير شهرياً عن ترتيب شركات توزيع الكهرباء الـ9 من حيث الأكثر استرداد لأموال الدولة من محاضر سرقات التيار الكهربائى، وتتصدر شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء شركات التوزيع شهريا لتحصيلها متوسط 54 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار. خطاب شكر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

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