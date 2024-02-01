شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الكهرباء يشهد ختام الدورة التدريبية لـ120 قيادة من شركات التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ظهر اليوم ختام البرنامج التدريبى "قيادة التغير فى ضوء تحديات الطاقة" لعدد 120 قيادة من نواب رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد على ضرورة النهوض بالعنصر البشرى والاستثمار فيه بداية من أعلى الدرجات الوظيفية خاصة فى نشاط التوزيع لكونهم نقطة التعامل المباشر مع المواطنين والذى يؤكد دورهم كافة مجهودات وانجازات القطاع خلال الأعوام الماضية وكذا ضرورة اختيار افضل العناصر للقيام بهذه المهمه سواء من القطاعات التجارية والشبكات والمالية والادارية والموارد البشرية كمنظومه متكاملة

ويأتى هذا البرنامج التدريبي في إطار التعاون بين الجانبين المصرى والألمانى ممثله فى المشروع المصرى الألمانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) فقد تم التعاقد مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنفيذ برنامج قيادة التغيير فى ضوء تحديات الطاقة لقيادات شركات التوزيع فى ضوء خطة الدولة والوزارة فى النهوض وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا فى ضوء إستراتيجية التحول فى مراكز الخدمة التى تم إعدادها بالتعاون مع أحد المكاتب الإستشارية المصرية لحوكمة أفضل للخدمات، تبسيط لإجراءاتها وتصميم قنوات خدمة تلبي توقعات واحتياجات العملاء وبالتوازي مع هذة الإستراتيجية.

ختام الدورة التدربية لقيادات شركات التوزيع

ختام الدورة التدربية لقيادات شركات التوزيع

نائب وزير الكهرباء وسط عدد من قيادات شركات التوزيع

المهندس أسامة عسران يتوسط مجموعة من القيادات النسائية