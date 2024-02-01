شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون هيئة الشراء الموحد مع كيانات محلية وعالمية لتوطين الصناعات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية، تعتزم هيئة الشراء الموحد، الإعلان عن تفاصيل تعاونهما مع كيانات محلية وعالمية لتوطين الصناعات الطبية في مصر، وذلك في مؤتمر موسع سيعقد يوم السبت المقبل بحضور ممثلين دبلوماسيين من سفارات تلك الكيانات.

وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد أن الدولة المصرية حريصة علي توطين صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية بمواصفات وجودة عالمية من أجل تعزيز القدرات المحلية في هذه المجالات ولتحقيق الاكتفاء الذاتي منها بما يضمن تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وكشف عن أن الهيئة تتعاون وتنسق مع شركات محلية وعالمية للعمل علي نقل التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات الطبية إلي السوق المصرية عبر شراكات حقيقية تضمن تحسين جودة المنتجات وتطوير العملية الصناعية.

وأشار زيدان إلى التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بالاهتمام بملف توطين الصناعات الطبية في السوق المصرية وإزالة أي عقبات قد تعرقل التقدم نحو تحقيق ذلك الهدف.

وأكد الدكتور السعيد حسن عضو اتحاد الصناعات المصرية أهمية الاستمرار في تحقيق خطوات متقدمة علي مستوي توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، عبر التعاون الاستراتيجي مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها وتقنياتها المتطورة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل نجاح المرحلة الأولى من خطة توطين الصناعات الطبية التي ترعاها هيئة الشراء الموحد لتعزيز وتوطين الصناعات الطبيه في مجالات المعامل والفحوصات التشخيصية بالإضافة إلى كافة منتجات مكافحة العدوى بالاشتراك مع مجموعه من الشركات العالميه ذات الخبرة.

وأشاد باتجاه الدولة والقيادة السياسية إلى تحفيز الاستثمارات في مجالات المستلزمات الطبية، لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة، فضلا عن إمكانية التصدير إلى العديد من الأسواق وعلي رأسها الدول الافريقية.