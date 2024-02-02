شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 8.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.1%، أعقبه قطاعا الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.1%، يليهما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.4%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.8%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 1.8%، وزاد قطاعا التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، 0.1%، على التوالي.

بينما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 8.1%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4.4%، يليه قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2%، 3%، على التوالي، وهبط قطاعا الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.5%، 2%، على التوالي، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.7%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 28434.37 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر يناير- للأسبوع الخامس على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 6630.12 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9362.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 34413.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 6694.02 نقطة.