شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التقسيط تمول 3.1 مليون عميل 43.3 مليار جنيه حتى نوفمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي فى مصر، خلال أول 11 شهرًا من عام 2023، وبلغ إجمالى عدد العملاء 3.128 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 43.3 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضى بنسبة نمو 22.8% فى عدد العملاء، و61.4% بقيمة التمويل، وخلال شهر نوفمبر وحده حصل 314.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 5.4 مليار جنيه من شركات التقسيط، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكى، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة، حيث يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التى ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومى فإن آليات التمويل الاستهلاكى تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، تدفع القطاع العائلى إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

ويغطى التمويل الاستهلاكى، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمى التمويل الاستهلاكى لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.