شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية فى يناير.. 9 شركات ترتفع بنسبة تفوق 50% خلال أول شهر في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت معظم أسهم البورصة المصرية، خلال شهر يناير، وصعدت 9 أسهم بنسب تفوق 50% خلال أول شهر في عام 2024، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لشهر يناير وهي:

1- جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 52.70% ليصل إلى مستوى 4.810 جنيه.

2- مصر للألومنيوم بنسبة 57.57% ليصل إلى مستوى 102.200 جنيه.

3- راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 61.29% ليصل إلى مستوى 4.500 جنيه.

4- دايس للملابس الجاهزة بنسبة 63.31% ليصل إلى مستوى 1.429 جنيه.

5- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 63.67% ليصل إلى مستوى 4.010 جنيه.

6- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بنسبة 73% ليصل إلى مستوى 63.490 جنيه.

7- التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 88.01% ليصل إلى مستوى 59.750 جنيه.

8- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 142.91% ليصل إلى مستوى 3.770 جنيه.

9- الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 190.67% ليصل إلى مستوى 3.520 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 13.61% ليغلق عند مستوى 28281.91 نقطة، خلال جلسات شهر يناير عام 2024، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 15.59% ليغلق عند مستوى 6326.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 14.03% ليغلق عند مستوى 8985.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 12.39% ليغلق عند مستوى 33920.23 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.32% ليغلق عند مستوى 6591.76 نقطة.