مسئولو الإسكان يتابعون الأعمال الجاري تنفيذها بـ"سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

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القاهرة - سامية سيد - التأكيد على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها لإنهاء 100 ألف وحدة سكنية تدخل ضمن خطة الدولة فى بناء مليون وحدة بجمهورية مصر العربية

استقبل عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أحمد إسماعيل ممثل وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، وذلك لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، وذلك بحضور محمود عبد الله، نائب رئيس الجهاز.

وأشار رئيس جهاز حدائق العاصمة إلى أنه تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، حيث تم التأكيد على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها لإنهاء 100 ألف وحدة سكنية، والتى تدخل ضمن خطة الدولة فى بناء مليون وحدة بجمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس الجهاز، أنه يتم عمل لقاءت مستمرة مع الشركات العاملة بمشروعات الإسكان للتأكيد على زيادة نسب الإنجاز لتلبية العدد المطلوب بالإعلانين الرابع عشر، والخامس عشر لمبادرة الرئيس سكن لكل المصريين، كما تم التأكيد على توفير الخامات اللازمة من مواد بناء وتشطيب لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.

وطالب أحمد إسماعيل، بالتأكيد على الشركات المنفذة لمشروعات سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، بالتنسيق مع مصانع السيراميك، والأجهزة الصحية، وكماليات التشطيبات، حيث قد تم عمل معرض لاستعراض هذه النماذج، ومنتجات تلك المصانع، وتم الاختيار منها وفقاً للشكل واللون والذوق العام، وذلك بعد المراجعة الفنية لها من جهات الإشراف، وذلك تنفيذاً لرؤية الدولة في إثراء وتنوع الخامات المستخدمة في تشطيب الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، وإعطاء الفرصة لجميع المصانع لعرض منتجاتها و تشجيع الصناعة الوطنية.