«البحر الأحمر الدولية» تكمل غمر حوض مرسى آمالا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت شركة البحر الأحمر الدولية غمر حوض مرسى «آمالا»، في خطوة لإتمام أعمال تطوير الوجهة، وفي إنجاز وصفته بالجديد لسلسلة إنجازاتها المتواصلة لأهم المعالم الرئيسة في منطقة المشروع.

وبدأت الشركة بالتزامن مع غمر المرسى بمياه البحر الأحمر، في تطوير أعمال المرسى الرئيسة الأخرى مثل الأرصفة العائمة، واختبار الجوانب التشغيلية للمرسى.

ويعد المرسى معلما رئيسا في منطقة المخطط الرئيس «تربل باي» في آمالا، تم تصميمه لتلبية جميع احتياجات قرية «مارينا»، ويمتد المرسى على مساحة تبلغ 107,680 م2، وحجم حوض يقدر بحوالي 950,000 م3، ويمتد طول جدار الرصيف لمسافة تبلغ 1.8 كلم، ويتألف من 3,760 كتلة خرسانية؛ مما يمكنه من استيعاب اليخوت بطول يصل إلى 130 م.

وتهدف «آمالا» إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الفاخرة على شواطئها؛ بمرافق المرسى المتنوعة مثل «نادي اليخوت»، والوصول السلس بين مرافق المرسى، إلى جانب قنوات خاصة للغواصات تمكن من الوصول لمركز الحياة البحرية «كوراليوم»، بالإضافة لأرصفة مخصصة للسفن الخاصة وقوارب الأجرة المائية.

وأشارت الشركة إلى نجاح فريق الخبراء في «البحر الأحمر الدولية» بفعالية بمتابعة العمل على المناطق المحيطة بالمرسى في نفس الوقت الذي كانت تجري فيه أعمال تطوير المرسى، وذلك وفقا للتصميم الرئيس وتوصيات الشركة المصممة؛ حيث ضمن هذا النهج الذكي كفاءة وفعالية عالية في التنفيذ.

وخلال عملية بناء المرسى، تم تخصيص محطة لخلط الخرسانة في الموقع لصب الطوب الخرساني الخاص بجدار المرسى، بمعدل متوسط يبلغ 30 قطعة طوب خرساني يوميا.

ثم تم وضعه في ساحة مخصصة لصناعة المكونات الخرسانية مسبقة الصب قبل نقلها إلى الموقع للتركيب النهائي.

مرسى «آمالا»