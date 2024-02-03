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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، استعرضت في اجتماعها الـ52، عبر الاتصال المرئي، بيانات إنتاج البترول الخام لنوفمبر وديسمبر من 2023، وأشادت بمستوى الالتزام من الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها.

وستواصل اللجنة مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي عقد في 4 يونيو 2023، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية الطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أبريل 2023، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر 2023.

كما ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكل دقيق، منوهة برغبة الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون مع مستجدات السوق، واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية، في أي وقت.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الـ53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 3 أبريل 2024.