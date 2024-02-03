شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة العالمية تستضيف مجموعة جديدة من المهنيين الشباب المنتمين للدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية WTO نجوزي أوكونجو إيويالا في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف الدفعة الثامنة من برنامج المهنيين الشباب التابع لمنظمة التجارة العالمية (YPP).

انضم المشاركون العشرون المختارون إلى أمانة منظمة التجارة العالمية في أوائل يناير وسيقضون بقية العام في المشاركة في عمل الأقسام في جميع أنحاء المنظمة بحسب الموقع الرسمى للمنظمة ، لافتا انه تم اختيار المهنيين الشباب في منظمة التجارة العالمية (YPs) من بين أكثر من 5500 متقدم، وهم من الاقتصادات النامية وأقل البلدان نمواً (LDCs)، وخاصة أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يعانون من نقص التمثيل على المستوى المهني داخل أمانة منظمة التجارة العالمية. ويعد البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2016، نقطة انطلاق لزيادة التنوع وتوسيع التمثيل في عضوية منظمة التجارة العالمية، مع بناء الخبرة التجارية بين الشباب.

وفي كلمتها الترحيبية، هنأت المديرة العامة أوكونجو إيويالا المهنيين الشباب على نجاحهم في عملية توظيف تنافسية للغاية ، وشددت على أهمية وصولهم في وقت مهم بالنسبة للمنظمة، حيث تستعد لعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) في أبوظبي يومي 26 و29 فبراير. كما شكرت معهد التدريب والتعاون الفني (ITTC) على العمل الذي قام به في اختيار المجموعة.

وقالت سماح عيسى الرواحي من سلطنة عمان، متحدثة نيابة عن الشباب الشباب: "إن تفانينا في هذا المسعى يتغذى بشكل أكبر من خلال الاعتراف بأن برنامج المهنيين الشباب ليس مجرد مبادرة لبناء القدرات ولكنه أيضًا فرصة لنا للاستفادة من قدراتنا. الخبرة والمعرفة المتراكمة. ونحن حريصون على المساهمة في موضوعات التجارة الناشئة مثل التجارة الرقمية، وتغير المناخ، والاستدامة البيئية، واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالتالي دعم العمل الحالي لمنظمة التجارة العالمية.

وأضافت: "نحن نقف حازمين في التزامنا بالعمل بلا كلل لتحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية، موحدين في إيماننا بأنه يمكننا معًا تشكيل عالم تصبح فيه التجارة قوة قوية للتغيير الإيجابي". ملاحظاتها الكاملة متاحة هنا.

خلال الأسابيع الأولى من وجودهم في الأمانة العامة، استفاد الشباب من برنامج تعريفي مخصص ومكثف ومثري مصمم لمنحهم منظور عالمي حول عمل منظمة التجارة العالمية. هذا العام، تم تمثيل بوركينا فاسو وباكستان والسنغال وسيشيل وتنزانيا لأول مرة بين المشاركين في برنامج المهنيين الشباب.