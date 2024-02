شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تستضيف المنتدى الـ14 ليوم المرأة العالمى بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المنتدى السنوي الرابع عشر ليوم المرأة العالمي لمؤسسة الغرفة الأمريكية يوم الأربعاء 28 فبراير، بمقر مؤسسة غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، حيث ذكرت الغرفة على موقعها الرسمي: "إننا نقوم بتسخير قوة الأعمال لإيجاد حلول لصالح أمريكا والعالم، وعندما يتعلق الأمر بالفرص المتاحة للمرأة لتحقيق النجاح، فإن مجتمع الأعمال يمثل قوة قوية لتحقيق التقدم، انضم إلينا في مقدمة متعددة القطاعات لشهر تاريخ المرأة في مارس - يعقد المنتدى السنوي الرابع عشر ليوم المرأة العالمي لمؤسسة الغرفة يوم الأربعاء 28 فبراير".

أضافت الغرفة the U.S. Chamber of Commerce Foundation أن اللقاء سيستكشف الحلول التي يدعمها مجتمع الأعمال وشركاؤه والتي تمس حياة النساء والأطفال في جميع أنحاء العالم، بدءًا من المساعدة الإنسانية والوصول إلى الخدمات الصحية وحتى برامج الصحة في مكان العمل.

كما سيقدم المتحدثون رؤى ديناميكية تؤكد الطرق العديدة التي تعمل بها الاستثمارات المستمرة في النساء والفتيات على تعزيز المجتمع وتمكين مستقبل مشرق، سواء هنا في الولايات المتحدة أو في الخارج، في المنازل والفصول الدراسية أو في أماكن العمل.

أوضحت الغرفة انه احتفالًا بمرور عامين على غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، سيركز منتدى اليوم العالمي للمرأة هذا العام أيضًا بشكل خاص على النساء والأطفال في أوكرانيا والمناطق الأخرى التي تعاني من الأزمات ، كما يوفر هذا المنتدى السنوي فرصًا قوية للتواصل ومناقشات مثيرة للتفكير واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لدفع التقدم.