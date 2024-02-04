شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 27784 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.26% ليصل إلى مستوى 33634 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.26% ليصل إلى مستوى 11832 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 6643 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 9326 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 6665 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العربية للمحابس، وإعمار مصر للتنمية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والعبوات الطبية، والمطورون العرب القابضة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أيًا من العاملين لديها في قاعة التداول بدءً من جلسة يوم الأحد الموافق 4 فبراير الجاري، وذلك كتدبير احترازي لحين موافاة البورصة بما يفيد إزالة المخالفات المنسوبة إليها.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، والإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 50 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 797 ألف سهم، 50 ألف سهم، 185 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وابن سينا فارما عدد 1.4 مليون سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي رمكو لإنشاء القرى السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.8 مليون سهم، 10.5 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والقاهرة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبي انفستمنتس القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 113 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 250 ألف سهم، 400 ألف سهم، 429.7 ألف سهم، 519.9 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة مصر لإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 6.2 مليون سهم، 4247 سهم، 154.6 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إيرادات بلغت 7.9 مليار جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 9.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 20%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.9 مليار جنيه مقارنة مع 3.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17%.

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 999.8 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 783.2 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 27.66%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 137.8 مليون جنيه مقارنة مع 73 مليون جنيه بنسبة نمو 88.91%.

في سياق آخر أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 60 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقدًا من 12 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه بزيادة قدرها 96 مليون جنيه، وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة على 96 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم أصلي مع إعمال حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

فيما أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، موافقة مجلس الإدارة على إعفاء شريف الزيات من منصبه كعضو منتدب للشركة، وتعيين مايكل جون روك بدلًا منه.