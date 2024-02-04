شكرا لقرائتكم خبر عن "اقرأ واكسب" شعار البورصة بمعرض الكتاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جناح البورصة المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا من الزوار بعد توزيع كتيبات مصورة تستهدف رفع مستوى الوعي بطبيعة عمل البورصة، والدور الهام الذي تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وأيضًا تغيير الصورة الذهنية القديمة للبورصة وتعريف الشباب بالمزايا والعوائد التي يمكنهم تحقيقها عن طريق استثمارهم في سوق الأوراق المالية.

وقدمت البورصة، كتيبات وسلاسل مصورة لأهم النصائح المالية والاستثمارية التي يجب معرفتها من قبل الأفراد الراغبين في الاستفادة من الأدوات والأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كوسيلة للاستثمار والادخار، وراعت البورصة عند إعدادها تلك المواد التعليمية والتثقيفية أن تناسب كافة الفئات من جمهور المعرض وخاصة الشباب.

وتعمل الكتيبات الموزعة على زوار معرض الكتاب، على تغيير الصورة الذهنية النمطية عن البورصة، والتي تعتبر منصة للتمويل بالنسبة للشركات المقيدة، ومنصة للاستثمار بالنسبة للمتداولين ومنهم الشباب، وتشجع الشباب على تحصيل أكبر قدر من الثقافة المالية؛ لأن الإلمام بالمفاهيم المالية مثل الإدخار التراكمي، كذلك تُمثل معرفة المبادئ الأساسية للاستثمار ومنهجياته ووسائله عنصرا مهما لنجاح الشباب في الوقت الحالي.

وتسعى إدارة البورصة، إلى جذب الشباب والذين يمثلون الفئة العمرية الأكبر فى مصر، من خلال استقطاب المزيد من الشباب للاستثمار والاستفادة من البورصة، والتأكيد على أهمية التكنولوجيا المالية فى هذا الصدد باعتبارها الوسيلة الأكثر تفضيلا لدى الشباب، وأيضا لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالى.