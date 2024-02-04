شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصناعات الهندسية: انخفاض الدولار فى السوق السوداء ينعش الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أكد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية، أن هبوط الدولار بشكل كبير في السوق السوداء حتى 56 جنيها يساهم في انعاش الشركات، ولاسيما لتوفير مستلزمات الإنتاج التي تستوردها من الخارج وكانت بعض الشركة تلجأ إلى الشراء من السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف الفقى لـ"الخليج 365"، أن انخفاض الدولار يشير إلى قرب تعافي الاقتصاد المصري وانتعاش الشركات بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة في حالة توفر الدولار، والقضاء تماما على السوق السوداء التي تحول دون انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.

وأكد الفقى على أهمية ضبط الأسعار في الأسواق خلال المرحلة الحالية، مما ينعكس بصورة إيجابية على الجميع مع السعي الجاد لزيادة الصادرات بشكل كبير، وزيادة موارد العملة الصعبة من الخارج.