شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في المعرض السياحي الدولي BIT بميلانو بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى المعرض السياحى الدولى BIT الذى يٌقام بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا وانطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 6 فبراير الجارى. حضر الافتتاح الرسمى للمعرض وزيرة السياحة الإيطالية، ورئيس مقاطعة لومبارديا الإيطالية، والعديد من رؤساء الوفود المشاركة فى المعرض، بالإضافة إلى السفير بسام راضى سفير مصر فى إيطاليا، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والسفيرة منال عبد الدائم قنصل مصر العام فى ميلانو، ومحمد فرج الملحق السياحى بالمكتب السياحى المصرى فى ألمانيا والمشرف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابع لها، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية فى ميلانو.

وعقب الافتتاح التقى عمرو القاضى بممثلى الشركات والفنادق المصرية المشاركة بالمعرض، مؤكداً على أهمية السوق الإيطالى بالنسبة للسياحة المصرية حيث شهدت الحركة السياحية الوافدة منه نسبة نمو تجاوزت 60% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

كما عقد الرئيس التنفيذى للهيئة عدة لقاءات مهنية على هامش المعرض حيث التقى مع أكبر منظم للرحلات فى السوق الإيطالى والذى تجاوز حجم أعماله حوالى 40% من حجم الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة للترويج للموسم السياحى الصيفى القادم.

كما التقى مع رئيسة الاتحاد الإيطالى لرابطة شركات السفر والسياحة FIAVET حيث تم مناقشة تنظيم زيارة تعريفية، وورشة عمل للشركات الأعضاء فى الاتحاد الإيطالى إلى مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس القادم لزيارة الأماكن السياحية بها وعقد لقاء مع نظرائهم من مسئولى وأصحاب شركات السياحة المصرية لبحث سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى.