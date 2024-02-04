جائزة مصر للتميز الحكومي والبريد المصري يجتمعان لمتابعة جوائز التميز بالهيئة

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القاهرة - سامية سيد - السفير هشام بدر: البريد المصري من أعرق المؤسسات الخدمية المصرية ونموذج ريادي في تطبيق التحول الرقمي

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بالبريد المصري عن فئة "مكاتب البريد" و"مناطق التوزيع" و"المناطق البريدية" على مستوى الجمهورية، لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بهيئة البريد في نسختها الثانية 2023، وذلك برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على الجائزة وبحضور د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري. حضر الاجتماع محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، م. خالد مصطفى، مستشار وخبير الاستراتيجيات والحوكمة، د. وائل زكريا، مستشار التميز المؤسسي والتحول الرقمي، والقيادات التنفيذية بالبريد المصري.

وخلال الاجتماع أشاد السفير هشام بدر بدعم القيادة الرشيدة لهذا الكيان العريق وما يشهده من تطور ملحوظ ليعد من احدث وأفضل منصات تقديم الخدمات للمواطنين، كما تقدم بالتهنئة للسيد رئيس الهيئة على المقر الجديد للبريد بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يتميز بتصميم متفرد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشار بدر الى أهمية تفعيل جوائز التميز الداخلية بالمؤسسات الحكومية بما يسهم في استدامة التميز وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية. إضافة الى العمل على رفع درجة جاهزية المؤسسات وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي"، مؤكدا أن التميز رحلة مستمرة ليست فقط محطات للفوز.

من جانبه أكد محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص وزارة التخطيط ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي على تقديم كافة سبل الدعم لترسيخ واستدامة ثقافة التميز، مشيدا بالشراكة الايجابية مع هيئة البريد خلال رحلة التميز لتطوير وتحسين مستوى الاداء والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد م. خالد مصطفى أن هيئة البريد تعد من أهم ركائز التحول الرقمي بالحكومة المصرية لدعم رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتحول الرقمي والتنمية المستدامة وما يشهده قطاع البريد باستمرار من تطور ملحوظ لما يقدمه من خدمات مالية وبريدية متميزة تنعكس على جودة حياة المواطن، مشيدا بالمشاركة الفعالة للهيئة بجائزة مصر للتميز الحكومي على مدار الدورات السابقة

وخلال أعمال التحكيم، استعرض د. أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، ومنهجية تقييم الخدمات وفق نظام النجوم العالمي والمراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب يليها تقديم طلبات الترشح وتتبعه مراحل التقييم والزيارات الميدانية، وصولًا إلى مرحلة استعراض النتائج النهائية، مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للجهات المؤهلة.

يشار إلى أن جائزة التميز الداخلية بالبريد شهدت مشاركة عدد 662 مكتب بريد، 35 منطقة بريدية و 61 مركز توزيع ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية عدد 10 مكاتب للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية بفئة مكاتب البريد بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة 2024.