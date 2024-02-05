أخبار البورصة اليوم الأحد 4-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 4-2-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.971 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العربية للمحابس، وإعمار مصر للتنمية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والعبوات الطبية، والمطورون العرب القابضة، ومصر للألومنيوم، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمهندس للتأمين، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والنساجون الشرقيون للسجاد، والعاشر من رمضان للصناعة الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وليسيكو مصر، وابن سينا فارما، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وجهينة للصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 40 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.971 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 185.1 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.17%، والعرب على 5.26%، واستحوذت المؤسسات على 19.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 307.8 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 353.3 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 27573 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 33483 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 11740 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 6683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9384 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 6611 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 1507 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

العروبة للسمسرة

أعلنت إدارة البورصة، عن حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أيًا من العاملين لديها في قاعة التداول بدءً من جلسة يوم الأحد الموافق 4 فبراير الجاري، وذلك كتدبير احترازي لحين موافاة البورصة بما يفيد إزالة المخالفات المنسوبة إليها.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، والإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 50 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 797 ألف سهم، 50 ألف سهم، 185 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وابن سينا فارما عدد 1.4 مليون سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي رمكو لإنشاء القرى السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.8 مليون سهم، 10.5 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والقاهرة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبي انفستمنتس القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 113 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 250 ألف سهم، 400 ألف سهم، 429.7 ألف سهم، 519.9 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة مصر لإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 6.2 مليون سهم، 4247 سهم، 154.6 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إيرادات بلغت 7.9 مليار جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 9.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 20%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.9 مليار جنيه مقارنة مع 3.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17%.

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 999.8 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 783.2 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 27.66%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 137.8 مليون جنيه مقارنة مع 73 مليون جنيه بنسبة نمو 88.91%.

ديجيتايز

أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 60 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقدًا من 12 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه بزيادة قدرها 96 مليون جنيه، وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة على 96 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم أصلي مع إعمال حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

فيما أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، موافقة مجلس الإدارة على إعفاء شريف الزيات من منصبه كعضو منتدب للشركة، وتعيين مايكل جون روك بدلًا منه.