شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن بورصة برلين للسياحة وتفاصيل مشاركة مصر بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام بورصة برلين الدولية للسياحة فى الفترة ما بين 5 إلى 7 مارس المقبل، ومن المقرر أن تشارك بها مصر بجناح مميز كالعام الماضى، ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن البورصة وتفاصيل مشاركة مصر بها.

- من المقرر أن تُقام في الفترة ما بين 5 إلى 7 مارس المقبل والتي تعد أكبر معرض للسياحة في العالم وتقام سنويًا منذ عام 1966.

- مصر تحرص على التواجد والمشاركة سنويًا في بورصة برلين لأنها تعد أكبر معرض وملتقى سياحي يجتمع فيه ممثلي دول العالم من وزارات وشركات سياحة وطيران ومجموعات الفنادق العالمية وغيرها، وهي فرصة لعرض المنتجات السياحية الجديدة وعقد اللقاءات والاتفاقيات بين الشركات السياحية وشركات الطيران وغيرها.

-ستشارك مصر هذا العام بجناح خاص مساحته 1200 متر مربع؛ وهو أكبر من العام الماضي الذي فاز بجائزة ثانى أفضل جناح في أفريقيا لتصميمه المُميز ولتفرده في إبراز الثقافة والحضارة المصرية، وجودة الخدمات والأنشطة المُقدمة به، وذلك من قبل إدارة البورصة.

-سيضم أكثر من 100 عارض من الشركات السياحية وشركات الطيران المصري والفنادق، وسيضم الجناح أماكن خاصة لاجتماعات وزير السياحة والآثار ورئيس هيئة تنشيط السياحة مع الضيوف وممثلي الدول وشركات السياحة والطيران الكبرى ومنظمي الرحلات؛ كما يضم الأماكن المخصصة لكل شركة من الشركات المصرية العارضة المشاركة في المعرض.

—تصميم الجناح المصري هذا العام قال إن تصميمه مستوحى من الحضارة المصرية القديمة وسيركز هذا العام على إبراز أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير المشروع الأهم الذي ينتظر العالم افتتاحه الرسمي، مشيرًا إلى أن التصميم يحرص أيضًا على إظهار روح العصر للجمع بين الماضي والعراقة والحضارة المصرية وبين الحاضر والمستقبل.

-القاعة المخصصة لمصر ستضم أيضًا أجنحة خاصة لشركات السياحة المصرية الكبرى والشركات الاستثمارية لاستقبال زوار مختلف دول العالم الذين يحرصون على زيارة ورؤية الجناح المصري وعقد اللقاءات والاتفاقيات المختلفة، كما ستضم القاعة أجنحة خاصة لعرض المنتجات التراثية المصرية والأكلات المصرية لإظهار العناصر المختلفة للحضارة والثقافة المصرية.