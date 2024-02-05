خفض فاتورة الكهرباء ووفر فى الميزانية بأقل الخطوات.. اعرف التفاصيل

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1- الحفاظ على ترك مسافات كافية حول الثلاجة تتراوح بين 10 - 15 سم من الخلف مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين و اليسار لزيادة مجال التهوية وعدم وضعها بجوار الفرن او البوتاجاز و تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة.
2- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل ألا تضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز.
3- عدم تترك باب الثلاجة مفتوحًا .
4- راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى وذلك من أجل تقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
5- احرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في اسوأ الظروف.
6- بعد الانتهاء من طهي الطعام لا تضعه ساخنًا في الثلاجة، وينصح بتركه حتى يبرد، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
7- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.
8- وهناك خطوة هامة وهي إزالة الثلج المتراكم باستمرار.
9- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة.
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