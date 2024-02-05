شكرا لقرائتكم خبر عن خفض فاتورة الكهرباء ووفر فى الميزانية بأقل الخطوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات بسيطة يمكن لكل مواطن أن يتبعها لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية دون أن يؤثر على نمط الاستهلاك اليومى، وذلك من خلال اتباع طرق الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها، وبالتالى إهدار الأموال التى يمكن توجيهها فى اتجاهات أخرى و من بين الأجهزة التى يمكن تقليل استهلاكها للكهرباء هى الثلاجة، وذلك من خلال:

1- الحفاظ على ترك مسافات كافية حول الثلاجة تتراوح بين 10 - 15 سم من الخلف مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين و اليسار لزيادة مجال التهوية وعدم وضعها بجوار الفرن او البوتاجاز و تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة.

2- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل ألا تضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز.

3- عدم تترك باب الثلاجة مفتوحًا .

4- راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى وذلك من أجل تقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

5- احرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في اسوأ الظروف.

6- بعد الانتهاء من طهي الطعام لا تضعه ساخنًا في الثلاجة، وينصح بتركه حتى يبرد، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

7- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

8- وهناك خطوة هامة وهي إزالة الثلج المتراكم باستمرار.

9- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة.