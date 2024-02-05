شكرا لقرائتكم خبر المملكة تسعى لبناء منظومة دفع ديناميكية وشاملة من خلال شراكات تعاونية طويلة المدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار سعي المملكة العربية السعودية، لبناء منظومة دفع ديناميكية وشاملة من خلال بناء شراكات تعاونية طويلة الأمد، والتي ستناسب مع أهداف ورؤية 2030، وتسهم في تطوير مختلف القطاعات لا سيما السياحي والسكني، واستقطاب الأعمال وجذب أفضل المواهب العالمية من خلال توفير بيئة استثمارية متميزة وضمان أنماط معيشة استثنائية.

منح البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة الأعمال في القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية، نتورك إنترناشيونال، ترخيص بوصفها مؤسسة دفع كبرى، مما سيعزز مكانة المستحوذ التجاري في المملكة.

ويقدم هذا الترخيص مجموعة شاملة من حلول قبول المدفوعات داخل سوق المملكة والذي يعتبر أكبر سوق في المنطقة. كما يتيح الترخيص توسيع قاعدة العملاء الإقليميين عبر تقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع انطلاقاً من إحدى أبرز مراكز الأعمال العالمية.

كما يساهم في بناء منظومة دفع ديناميكية وشاملة، وفي حين تنسجم أهداف الثنائي مع أولويات ومستهدفات رؤية "المملكة 2030" لاسيما فيما يتعلق بقطاعات السفر والسياحة والترفيه، فإنها حريصة على تسهيل اغتنام الفرص الهائلة المتاحة عبر توفير قنوات دفع جديدة بالتزامن مع تحوّل المملكة إلى مركز عالمي رئيسي للتقنيات المتقدمة.

إذ تنضوي مشاريع التطوير السياحي والسكني الضخمة مثل وجهتي البحر الأحمر وأمالا، بالإضافة إلى المشاريع الحضرية المستقبلية مثل نيوم، على فرص واعدة لاستخدام حلول الدفع المبتكرة.

وبهذه المناسبة، قال عبد العزيز الدهمش، المدير التنفيذي لـ "نتورك إنترناشيونال" في المملكة: "نفخر بالحصول على هذا الترخيص من البنك المركزي السعودي، ما يتيح لنا فرصة المساهمة في تطوير مشهد المدفوعات في المملكة عبر تزويد التجار والشركات بالحلول والخبرات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح والازدهار".

وأضاف "الدهمش": "ولا شك أن الدعم الحكومي في المملكة يلعب دوراً رئيسياً في توفير بيئة مواتية للابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد تم تصميم حلول الدفع المبتكرة التي توفرها نتورك إنترناشيونال لتلبية الاحتياجات الفريدة، بدءاً من تجار التجزئة وصولاً إلى رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك العمل على دعم المشاريع الوطنية الكبيرة".