شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية فى القنطرة بتكلفة 318مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم عقد مع اتحاد شركتي جيزة باور للصناعة ومؤسسة النماء للمقاولات العامة برئاسة شركة جيزة باور للصناعة، وذلك لتنفيذ عملية إحلال الجزء المتعارض من الخط الكهربائي القنطرة غرب / شمال الاسماعلية جهد 66 ك.ف. مع الكتلة السكنية بمركز ومدينة القنطرة غرب الي كابلات أرضية بطول حوالي 3.6 كيلو متر بمنطقة القناة.

وقالت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة في بيان لها اليوم، أن ذلك ياتى ضمن خطة الدولة لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات ارضية في الكتل السكنية الكبيرة التي تعدت علي حرم الخطوط الهوائية للشبكة الكهربائية مما يمثل خطورة كبيرة علي قاطنيها

وتبلغ القيمة الاجمالية للتعاقد حوالى 318 مليون جنية مصري بمدة تنفيذ تصل الى 6 شهور ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.