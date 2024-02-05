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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة ينظم اليوم البرنامج التدريبي «دراسة الجدوى عنصر أساسي في البناء والتأسيس الناجح للمشاريع»، وذلك ضمن البرامج التي ينظمها المركز لدعم رواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف البرنامج إلى التعريف بالمفاهيم الرئيسة لإعداد دراسة جدوى الأعمال والمشاريع وتوضيح السمات والمكونات الأساسية لها لمعرفة فرص النجاح ورسم خارطة الطريق لإنجاح المشروع. ويتناول البرنامج الذي يعقد بمقر مركز المنشآت بالمدينة المنورة، دراسة الجدوة وأنواعها وسماتها وطرق قياس الفرص واحتياج السوق، وسبل الاستفادة من الخدمات المتاحة في «منشآت» للقيام بدراسة الجدوى.

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