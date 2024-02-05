80 متحدثا في منتدى المدن الذكية بالرياض

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ويشهد المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تحت شعار «حياة أجود»، خلال يومي 12 و13 فبراير، مجموعة من الإطلاقات ومذكرات التفاهم بين سدايا وعدد من الجهات من القطاع العام و الخاص، في سبيل تحقيق تنمية مستدامة في مدن المملكة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات جودة الحياة التي تتمتع ببيئة جاذبة للمجتمعات البشرية.
وتعزز هذه الخطوة من مفهوم بناء مدن سعودية متقدمة، تسهم في تحسين جودة الحياة في هذه المدن، والحد من الهدر بجميع أشكاله وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة فيها على كل المستويات، مع استخدام الابتكار الرقمي والنمو الذكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الصلة، لتحقيق الكفاءة وجعلها صديقة للإنسان لينعم في العيش فيها.
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