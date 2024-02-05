شكرا لقرائتكم خبر 80 متحدثا في منتدى المدن الذكية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى المنتدى العالمي للمدن الذكية في الرياض، خلال مشاركة أكثر من 80 متحدثا عالميا ومحليا، يمثلون خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية ومهندسي المدن الذكية وصنّاع السياسات الاقتصادية من 40 دولة، إلى إثراء موضوع مستقبل المدن الذكية من كل جوانبها، وهو أول منتدى عالمي للمدن الذكية يُنظم في المملكة، ويهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة، بما يعزز جهود الحكومات حول العالم.

ويشهد المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تحت شعار «حياة أجود»، خلال يومي 12 و13 فبراير، مجموعة من الإطلاقات ومذكرات التفاهم بين سدايا وعدد من الجهات من القطاع العام و الخاص، في سبيل تحقيق تنمية مستدامة في مدن المملكة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات جودة الحياة التي تتمتع ببيئة جاذبة للمجتمعات البشرية.

وتعزز هذه الخطوة من مفهوم بناء مدن سعودية متقدمة، تسهم في تحسين جودة الحياة في هذه المدن، والحد من الهدر بجميع أشكاله وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة فيها على كل المستويات، مع استخدام الابتكار الرقمي والنمو الذكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الصلة، لتحقيق الكفاءة وجعلها صديقة للإنسان لينعم في العيش فيها.