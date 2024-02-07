شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سيارات: انفراجة قريبة خلال الفترة المقبلة وزيادة فى مبيعات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات وعضو بالشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ناقشت أمس مجموعة من القضايا المختلفة الخاصة بقطاع السيارات فى مصر من خلال حوار شامل عن وضع السوق الحالى وأعداد المبيعات التى سجلت 100ألف سيارة تقريبا، مؤكدا أنه يوجد هناك أمل لإنفراجة قريبا حيث زادت مبيعات السيارات آخر 3 أشهر فى 2023 بنسبة 50%؜ مقارنة بعام 2022 بسبب عرض موديلات جديدة.

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه من المتوقع أن تزداد المبيعات الفترة المقبلة لعدة أسباب أبرزها تطبيق البريكس واستقرار سعر الصرف الفترة المقبلة، وبالتالى وضوح الرؤية وقدرة المستوردين على زيادة أعداد السيارات وبالتالى زيادة المعروض لتلبية احتياجات الفئات المختلفة للمجتمع.

وأكد أن التصنيع هو الحل الأمثل أمام الدولة فى النهوض بقطاع السيارات، لزيادة اكثر فى توفير اعداد السيارات وبالتالى ضبط سوق اسعار السيارات.

وطالب "مصطفي" بضرورة إعفاء المكونات الخاصة بتجميع السيارات من الجمارك بنسبة تتراوح من 6:7% وايضا رسم التنمية الصناعية لحين تطبيق استراتيجة السيارات بشكل كامل وزيادة المكون المحلي.