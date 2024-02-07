شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 78% من خطة 2023/22 موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدولة المصرية التوجه نحو التحول الأخضر، حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالى 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية فى الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائى، الـمونوريل، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرات التنموية الكبرى التى تُنفذها الدولة تدعم توجّه الدولة نحو التحول الأخضر، وفى مقدمتها مبادرة حياة كريمة، والتى تمثل مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية فى حياة ملايين المصريين، حيث تُغطى المبادرة أهداف التنمية الـمُستدامة كافة، مشيرة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" والتى تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمى للأبنية الخضراء، حيث تستهدف المبادرة تأهيل 20 قرية فى 20 محافظة ريفية، وفقًا لمجموعة من المعايير المتعلقة بـ 3 محاور أساسية (المياه، الطاقة، الموارد)، لافته إلى تأهيل قرية "فارس" بمحافظة أسوان، للحصول على شهادة "ترشيد" كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2022، وكذلك حصول قرية "نهطاي" فى محافظة الغربية على شهادة "ترشيد" كثانى قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2023.