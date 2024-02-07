الاقتصاد

توقيع اتفاقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين هيئة الاستثمار وبنك HSBC مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالنيابة عن بنك HSBC مصر، بشأن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك لدعم استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

 


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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