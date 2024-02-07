شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة استخدام الذكاء الاصطناعى بمراكز خدمة عملاء الكهرباء بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس رافت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أنه تم تشكيل فريق عمل لتطوير ورفع كفاءة مراكز خدمة العملاء الواقعة نطاق الشركة بمحافظات (الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد).

‏وقال شمعة فى تصريحات خاصة ل الخليج 365 أنه تلقى عرض من فريق العمل بالشركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي ( artificial intelligence ) ‏لتقديم خدمة تفاعلية للعملاء وتم البدء في وضع التصميمات الخاصة بالنموذج ‏شاملة كما أنه تم البدء في اختيار برنامج خاص وإعداد عدة نماذج لاختيار الأكثر تداول بين العملاء وكذلك تم إعداد العديد من نماذج المحاكاة للوصول إلى شرح مبسط ويسير للخدمات المقدمة:

1 - خدمه wi - fi مجاني.

2 - خدمه الموقع الجغرافي لمراكز خدمه العملاء.

3 - خدمات المنطقه الذكية.

4 - خدمه الحجز المسبق.

5 - خدمه رأيك يهمنا .

7 - خدمه قياس مستوي جوده الخدمات المقدمه .

وانتهت الشركة، من تطوير العمل على النموذج بإعداد QR code يمكن العميل منه الدخول على الطبيق الخاص بالخدمات وكذلك تم اختيار مجسم يتفق مع الهوية البصرية الموحدة لمركز خدمة العملاء.

وفى سياق متصل افتتح المهندس رأفت شمعه رئيس شركة مصر الوسطى للتوزيع الكهرباء ، صباح اليوم مركز خدمة العملاء غرب ومبارك بقطاع أسيوط جنوب والذي يخدم 150 ألف مشترك بنطاق محافظة أسيوط.

وقال شمعة إن تطوير مراكز خدمة العملاء ياتى فى إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و الشركه القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى على تطوير ورفع كفاءة أداء مراكز خدمة العملاء التابعة لها كمبادرة للارتقاء بمستوى الأداء في العمل داخل قطاع الكهرباء والعمل على التحسين المستمر لرفع مستوي الخدمات التي تقدمها كونها الواجهة المباشرة للتعامل مع المشترك.

ويهدف تطوير مراكز خدمة العملاء إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتجربة تحقق احتياجات وتوقعات العميل مع تفعيل نظام جودة الخدمات طبقا لأحدث الممارسات العالمية اعتمادا على موارد بشرية قادرة على تطبيق ونشر ثقافة التحسين المستمر وخلق كوادر وبيئة قادرة على تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء.

‏وفي سياق التميز في خدمة العملاء وطبقا لتوجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر.