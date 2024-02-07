شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد: استمرار أعمال تصفية الشركة العامة للأعمال الهندسية لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أصدر الدكتور هاني سليمان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام قرارا بمد أعمال تصفية الشركة العامة للاعمال الهندسية تحت التصفية حتي تاريخ 30 يونيو 2024 أو لحين انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة أيهما أقرب. وبحسب ما نشرته الوقائع الرسمية الجريدة الرسمية فإن أعمال تصفية الشركة العامة للأعمال الهندسية بدات في عام 2000، وما تزال تحت التصفية حتى الان . كما تقرر بحسب القرار استمرار تعيين عبد الله مرسى الهوارى مصفيا عاما للشركة " تحت التصفية " لمدة عام .



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز