شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينشر طرق الحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية الكهربائية وتفادى التعرض لماس كهربائى وذلك للحفاظ على سلامة وأمان الأسرة، وهى كالآتى:





1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3-عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- ينصح بفصل التيار الكهربائى عن الدفاية عند وصول درجة التدفئة للمطلوب قبل النوم.

6- عدم استعمالها كأداة لتجفيف الملابس لتجنب تلامس المياه مع الكهرباء.

7-لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الأقل.