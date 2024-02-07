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شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينشر طرق الحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.
2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
3-عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.
4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
5- ينصح بفصل التيار الكهربائى عن الدفاية عند وصول درجة التدفئة للمطلوب قبل النوم.
6- عدم استعمالها كأداة لتجفيف الملابس لتجنب تلامس المياه مع الكهرباء.
7-لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الأقل.
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