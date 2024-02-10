شكرا لقرائتكم خبر الخريف يستعرض برامج ومبادرات تسريع وتيرة التطور الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وعدد من قيادات المنظومة الصناعية في المملكة، بقطاع الأعمال ومجتمع الصناعيين في المنطقة الشرقية، ضمن اللقاء الموسع الذي تنظمه غرفة الشرقية اليوم.

ويأتي اللقاء من أجل استعراض الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وما تتضمنه من ممكنات وفرص استثمارية صناعية، وكذلك برامج ومبادرات تهدف إلى تسريع وتيرة التطور الصناعي في المملكة وتنويعه، للوصول إلى اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص.

وقال رئيس غرفة الشرقية بندر الرزيزاء، إن اللقاء سوف يتضمن حوارا مفتوحا مع الوزير وقيادات المنظومة الصناعية بالمملكة، وهم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمه، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والمهندس سليمان المزروع، متطلعا لأن يسفر اللقاء عن مخرجات تصب ضمن الخيارات الوطنية بأن تكون المملكة قوة صناعية رائدة، مقدما شكره وتقديره إلى قيادات المنظومة الصناعية على حرصهم بلقاء قطاع الأعمال من أجل الاستماع لوجهة نظر هم والاقتراب من أرائهم.

وأكد الرزيزاء على أن ما حققته المملكة من نجاحات في القطاع الصناعي الذي يشهد حالة صعود مستمرة، يرجع إلى ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لهذا القطاع والعمل الجاد من جميع الجهات المعنية، لافتا إلى أهمية القطاع الصناعي ودوره في ارتفاع معدل الصادرات وانتشار المنتج السعودي في جميع أنحاء العالم، مبينا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي، ووضعته على قائمة أولويات الرؤية، وأطلقت البرامج والمبادرات التي عززت من مكانة المنتج الوطني.