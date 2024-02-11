شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مزرعة الصالحية الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، احدى المزارع التابعة بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية تفقد خلالها المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي ومزارع الخضر والفاكهة وغيرها من مشروعات الإنتاج الزراعي في زمام الأراضي التابعة لشركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بحضور المهندس هانى سليمان العضو المنتدب التنفيذى للشركة ومسئولى شركة إيجيكو تعرف على التفاصيل في 7 معلومات . 1 – تتضمن المزرعة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي، ومساحات محصولى القمح والبنجر والتي تصل مساحتهما 400 فدان خلال الموسم الحالي. 2 – تضم الزراعات مزارع الخضر والفاكهة والتى تشمل زراعات البرتقال الصيفي والنخيل البرحى و الجرب فروت واليوسفي بمساحة 350 فدان. 3 – كما تضم منحل العسل بطاقة 200 خلية. 4 – تشمل المزرعة المحجر البيطري و3 عنابر لتربية الدواجن بطاقة 45 ألف كتكوت فى الدورة الواحدة . 5 – تضم المزرعة منطقة الميزان البيسكول لخدمة المزرعة والمزارع المجاورة. 6 – تضم المزرعة أماكن مخصصة لمزارع الإنتاج الحيواني لإنتاج الألبان ومصانع إنتاج الجبن والعصائر ومحطة الفرز لتصدير الخضر والفاكهة وغيرها من مشروعات التصنيع الزراعى. 7 – تستهدف شركة ايجيكو المالكة للمزرعة تعظيم عوائدها وزيادة إنتاجيتها والالتزام بالدورة الزراعية للحفاظ على جودة التربة واستمرارية الإنتاج، والتوسع في المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا في إطار السياسة العامة للدولة بتقليل الفجوة الاستيرادية في مجموعة الزيوت.

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