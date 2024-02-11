شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص 11384 سيارة ملاكى جديدة خلال يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كان ذلك بزيادة عن شهر ديسمبر بنحو 683 سيارة، وقد جاء من بينهم ترخيص حوالي 402 سيارة موديل 2020 و216 سيارة موديل 2021 و605 سيارة موديل 2022 و2947سيارات موديل 2023 و7214موديل 2024 .

يذكر أن المجمعه المصرية للتأمين الإجباري قد أوضحت في تقريرها أن شهريناير 2024 قد سجل ترخيص حوالي 34447مركبة متنوعة ، وهذا يعنى وجود انخفاض عن الشهر السابق ( ديسمبر ) بنحو 500 مركبة .

وأكد تقرير يناير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2606مركبة موديل 2020 و4281 مركبة موديل 2021و7510مركبة موديل2022 و8231مركبة موديل 2023 و11819مركبه موديل 2024 .