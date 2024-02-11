شكرا لقرائتكم خبر أمير الجوف: المنطقة تتميز بإنتاج زيت زيتون عالي الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف أن المنطقة تتميز في إنتاج زيت الزيتون بجودته العالية وكذلك الزيتون بأصنافه المتعددة، وذلك بفضل الله ثم ما تحظى به المنطقة كباقي مناطق المملكة باهتمام ودعم للقطاع الزراعي من قبل القيادة.

وقال الأمير فيصل بن نواف، خلال تدشينه مهرجان زيتون الجوف الدولي، إن المملكة تتقدم على كثير من الدول في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون بأنواع مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وأن شجرة الزيتون أصبحت هوية للمنطقة.

وأضاف أمير المنطقة «الدراسات والأبحاث مستمرة في جهات عدة من أجل تطوير منتج الزيتون، إذ تعد زراعة أشجار الزيتون رافدا اقتصاديا محفزا على الاستثمار فيما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي، مشيرا إلى أن مهرجان الزيتون الدولي بالجوف يعد من أكبر وأنجح المهرجانات على مستوى المملكة. وتجول في صالة زيت الزيتون، والتقى بالمزارعين المشاركين في صالة الزيتون بالمهرجان، واطلع على الأركان الدولية والمحلية المشاركة، إذ تشمل (منطقة الزيتون بارك، والزيتون سكوير، وأكاديمية الزيتون للأطفال والمعرض).

وأقامت أمانة المنطقة مهرجان زيتون الجوف الدولي الـ17، بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.