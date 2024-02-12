شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب لـ3650 جنيها لعيار 21 وصعود مؤشرات البورصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم عددا من الأخبار الاقتصادية منها تراجع أسعار الذهب وارتفاع البورصة حيث أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب ،فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم تراجع بحوالي 50 جنيها بالرغم من توقف حركة سوق الذهب في الصاغة وغياب عملية التسعير من قبل ملاك الذهب الخام، في وقت يقوم تجار التجزئة بتحديد سعر عشوائي للذهب عند 3650 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها .

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.

وتناول الزميل عبد الحليم سالم في النشرة الاقتصادية تصريحات رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فسيتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين، أما بالنسبة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير فليست هناك نية لتجديده، لافتة إلى أنه لا يمكن التهاون مع الممولين غير الملتزمين لكي لا يتم ظلم الممولين الملتزمين، مؤكدة على أن المصلحة قد شرعت على وجود قانون جديد عوضا عن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ليواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ويشهدها الاقتصاد المصري ككل ، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي في وقت قريب .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة ديلويت العالمية للتدقيق والمراجعة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية

وأكدت رشا عبد العال أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هى استكمال التحول الرقمي، والذي بدأ بالفعل منذ عام 2018 ليتم تحقيق الأهداف التي تسعي إليها المصلحة، والتي من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات، مشيرة إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية.