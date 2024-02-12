شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين «التحلية» و«مدن» لتصريف مياه الرجيع في الصناعية الثانية بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ممثلة بالمحافظ المهندس عبد الله العبد الكريم، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ممثلة بالرئيس التنفيذي المهندس ماجد العرقوبي، اتفاقية خدمات تجارية تستهدف تولي «التحلية» أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف الهندسي في منظومة تصريف مياه السيول والفائض من مياه الرجيع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام.

وتأتي الاتفاقية في سياق التعاون بين المؤسسة و»مدن» لتطوير البنية التحتية في المملكة، لما تمتلكه «التحلية» من خبرات في إنشاء وتشغيل وصيانة وتشغيل محطات التحلية ومحطات التنقية والمعالجة المتنقلة وحلول المياه المبتكرة، وتعزيزا لجهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» لتقديم أفضل الخدمات والحلول لتطوير البنية التحتية في المملكة، وتوفير أكثر من 100 مليون م3 من المياه في 36 مدينة صناعية بالمملكة، ورفع نسبة مساحات الأراضي المطورة التي وصلت إلى أكثر من 212 مليون م2، لخدمة أكثر من 6500 مصنع وقرابة 8 آلاف مستثمر، عبر هذه الاتفاقيات التي تسهم في تمكين الصناعة والقطاع اللوجستي.

يذكر أن هذه الاتفاقية بين «التحلية» و»مدن» تعد ضمن عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الطرفين، كان آخرها اتفاقية تعاون مشترك في نوفمبر العام الماضي، لتعزيز البنية التحتية بالحلول الهندسية الابتكارية لمنظومة المياه في المدينة الصناعية في الخرج ، حيث أتاحت الاتفاقية تمكين «مدن» من الاستعانة بالخبرات الوطنية التخصصية والهندسية لدى «التحلية» في إنشاء وتشغيل مشاريع تعزيز المياه في المدينة الصناعية بالخرج، لتحقيق المزيد من جودة الخدمات للصناعيين في المدينة، وتوسيع فرص التعاون البحثي والابتكاري لحلول معالجة المياه الصناعية.