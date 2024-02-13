شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقليوبية، تشمل توصيل خدمة الصرف الصحي لـ23 قرية، وإنشاء 3 محطات معالجة، بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه، وهى، محطة معالجة القشيش، بطاقة 15 ألف م3/يوم، ومحطات رفع (الغريرى - العطارة - القشيش - الحزانية - كوم السمن - الجعافرة - السلمانية - عرب الشعارة)، ومحطة معالجة منشأة الكرام، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ومحطات رفع (منشأة الكرام، تل بني تميم - كفر الشرف القبلي - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري)، ومحطة معالجة الكوم الأحمر، بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومحطات رفع (الكوم الأحمر - نوي - نوب طحا - الزهويين - كفر سندوه - المريج - كفر الصهبي - كفر الشيخه سالمه - كفر الدير والحصافة).

من الجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزاً فى 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، مشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.