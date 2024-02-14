شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد السيارات النقل المرخصة خلال يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتامين الاجباري أن سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها خلال شهر يناير 2024 بلغ عددها 1493 سيارة، وكان هناك انخفاض ملحوظ بواقع 190 سيارة.

جاء من بينها ترخيص حوالى 90 سيارة نقل موديل 2021، و306 موديل 2022، و252 سيارة نقل موديل 2023، 845 سيارة موديل 2024.

يذكر أن عدد السيارات " الملاكى - الزيرو " التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 11384سيارة ملاكي، بزيادة عن شهر ديسمبر بنحو 683 سيارة، جاء من بينها 402 سيارة موديل 2020 و216 سيارة موديل 2021 و605 سيارة موديل 2022 و2947سيارات موديل 2023 و7214موديل 2024 .