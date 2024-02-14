مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل مبادرات تعليمية في الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مذكرة تفاهم مع شركة الدرعية، بهدف التعاون حول تطوير وتشغيل مبادرات تعليمية وتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والبيانات الضخمة، والتحليلات المتقدمة، وحوكمة البيانات، وتعلم الآلة.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي نظمته «سدايا» بمقر مركز أرينا الرياض، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).

وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الاستراتيجية في الهيئة عبدالله الخضيري، ورئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بشركة الدرعية طلال كنسارة.

وتضمنت المذكرة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والخصوصية، وحماية البيانات الشخصية، والتعاون حول إقامة برامج ومبادرات لتطوير مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية في شركة الدرعية، وتقديم الاستشارات التقنية المتعلقة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وتعاون الطرفين في تقديم الاستشارات في مجال استراتيجيات المدن الذكية، ومشاركة شركة الدرعية في فعاليات ومنتديات «سدايا» المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لجعل المملكة مركزا تقنيا عالميا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي إطار مهامها التي تضطلع بها من أجل تحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.

مجالات التدريب: