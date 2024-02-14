شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات جديدة تقدمها قناة السويس للسفن المارة بالمجرى الملاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى هيئة قناة السويس خطة طموحة تتمثل في رؤية الهيئة 2030، تستهدف الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، ورفع التصنيف العالمي للقناة، وهو ما يفسر حزمة الخدمات الجديدة التي أصبحت تقدمها الهيئة في الفترة الأخيرة.

وتشمل حزمة الخدمات الجديدة كلا من التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحري، بالإضافة إلى خدمات الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة، وغيرها من الخدمات التي قد تحتاج إليها السفن المارة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة.

أما بالنسبة لمشروعات تطوير وازدواج قناة السويس، فهى تتضمن مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى يبلغ طوله 10 كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، ويبلغ طول قناة السويس الجديدة المستهدف من المشروع 82 كم بدلاً من 72 كم.

وعلى المستوى التنفيذي لمشروع ازدواج القناة فوفقاً لتقرير صادر عن المركز الأعلامى لمجلس الوزراء فقد تم إزالة 33 مليون م3 من الرمال المشبعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 53.5%، كما تعمل بالمشروع 4 كراكات.

وتتضمن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس وفقاً للتقرير، مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، حيث يبلغ طول المشروع 30 كم من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، ويبلغ عرضه 40 متراً شرقاً وعمق 27 متراً بدلاً من 24 متراً، كما يتيح مشروع التطوير زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية.