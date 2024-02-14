شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يبحث مع نظيره التركي زيادة البتادل التجاري لـ 15 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي مساء اليوم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مع رفعت ايسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية ورئيس غرفة بورصة على هامش زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان لمصر، وتم خلال اللقاء دراسة وضع خطة للعمل المشترك بين الجانبين لتنمية التبادل التجارى والاستثمارى والتعاون فى المقاولات والبنية التحتية فى افريقيا واعادة الاعمار، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالبلدين من خلال العمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين الي 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.

وجاء اللقاء استكمالا للحوار الدائم بين الجانبين خلال السنوات الماضية من اجل الحفاظ علي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، والتعاون المشترك فيما بينهما من اجل التواجد بالاسواق الافريقية من خلال الغرفة التركية الافريقية المشتركة بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف الافريقية الذي تتولي مصر رئاسته ويتواجد مقره بالقاهرة, شهد اللقاء الدكتور علاء عز امين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والافريقية.

وصرح أحمد الوكيل عقب اللقاء أن عودة العلاقات المصرية التركية لمسارها الطبيعي تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون ودعم مسار جذب الاستثمارات وفتح أسواق مشتركة بين أنقرة والقاهرة والاسواق الافريقية بما يدعم النشاط الاقتصادي للبلدين.

وقال إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في افريقيا وأن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وفق البيانات الرسمية وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023. وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022.